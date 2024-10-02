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Токаев наградил организаторов V Всемирных игр кочевников

Астана. 2 октября. КазТАГ — Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил граждан, участвовавших в организации V Всемирных игр кочевников, сообщает пресс-служба Акорды. …

Источник: КазТАГ

Астана. 2 октября. КазТАГ — Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил граждан, участвовавших в организации V Всемирных игр кочевников, сообщает пресс-служба Акорды.

«Указом Президента Республики Казахстан государственными наградами отмечены призеры V Всемирных игр кочевников, прошедших в Астане, их тренеры, а также лица, внесшие особый вклад в организацию и проведение соревнований», — говорится в сообщении.

Кавалером ордена «Парасат» стал 1 гражданин, ордена «Құрмет» удостоены 7 человек. Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены 85 граждан, медалью «Шапағат» — 5.