В Новороссийске проведут взрывные работы

Жители и гости Новороссийска могут услышать громкие звуки с 12:00 до 17:00. Работы проведут в карьере ц/з «Первомайский» поселка Верхнебаканский.
Взрывные работы в городе также проводились 30 сентября в ц/з «Пролетарий» с 12:00 до 16:00.
Сегодня, 2 октября, на территории Новороссийска проведут взрывные работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Жители и гости Новороссийска могут услышать громкие звуки с 12:00 до 17:00. Работы проведут в карьере ц/з «Первомайский» поселка Верхнебаканский.
Взрывные работы в городе также проводились 30 сентября в ц/з «Пролетарий» с 12:00 до 16:00.