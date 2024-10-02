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В Новороссийске проведут взрывные работы

Сегодня, 2 октября, на территории Новороссийска проведут взрывные работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Источник: пресс-служба администрации Новороссийска

Жители и гости Новороссийска могут услышать громкие звуки с 12:00 до 17:00. Работы проведут в карьере ц/з «Первомайский» поселка Верхнебаканский.

Взрывные работы в городе также проводились 30 сентября в ц/з «Пролетарий» с 12:00 до 16:00.