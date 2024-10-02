Уфимец предстанет перед судом за кровавую расправу над знакомыми

Хозяину квартиры удалось убежать и обратиться за помощью. Его знакомый, к сожалению, скончался на месте. Злоумышленник, чтобы не попасть в объективы камеры видеонаблюдения, накинул на себя имевшиеся дома вещи и скрылся. По дороге он избавился от мобильного и ножей.