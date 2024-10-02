Уфимец предстанет перед судом за кровавую расправу над знакомыми

Житель Уфы предстанет перед судом за кровавую расправу над знакомыми. Об этом рассказала пресс-службы Следственного комитета Башкирии.
Происшествие случилось в конце минувшего апреля, 26 числа, в микрорайоне Кузнецовский Затон. Согласно версии следствия, в гости к 49-летнему потерпевшему приехал его ровесник-приятель вместе с ранее ему незнакомым 46-летним мужчиной. Вместе они употребляли алкоголь, и в какой-то момент обвиняемый вооружился двумя кухонными ножами, вышел на балкон, и несколько раз ударил обоих мужчин.
Хозяину квартиры удалось убежать и обратиться за помощью. Его знакомый, к сожалению, скончался на месте. Злоумышленник, чтобы не попасть в объективы камеры видеонаблюдения, накинул на себя имевшиеся дома вещи и скрылся. По дороге он избавился от мобильного и ножей.
Следователи и криминалисты проанализировали записи камеры, проверили круг его общения, а также провели комплекс оперативно-розыскных и технических мероприятий. В итоге удалось установить места, где скрывался обвиняемый. Уфимца задержали в бане на садовом участке в одном из садовых товариществ Демского района столицы Башкирии.
Правоохранители завели уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц». Обвиняемый в ходе допросов не пояснил своих мотивов.
В настоящее время расследование дела завершено. Скоро все материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу.
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