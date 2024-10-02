Ночью 2 октября спасатели получили сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Высокие Ляды. На месте пожара работники МЧС обнаружили погибшего хозяина дома 1959 года рождения.
Специалистам предстоит установить причины пожара и гибели человека.
Пожилой мужчина погиб при пожаре в доме в Смолевичском районе
2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе при пожаре в доме погиб пенсионер. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Ночью 2 октября спасатели получили сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Высокие Ляды. На месте пожара работники МЧС обнаружили погибшего хозяина дома 1959 года рождения.