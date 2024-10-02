Замгенпрокурора не смог ответить на вопрос о задержаниях накануне референдума по АЭС в РК

«Эти вопросы в мою компетенцию не входят. У нас у каждого есть своя компетенция. В этой связи, пожалуйста, я думаю, будет правильно, если вы свой вопрос адресуете представителям министерства внутренних дел», — заявил Койгельдиев в кулуарах мажилиса в среду.