Замгенпрокурора не смог ответить на вопрос о задержаниях накануне референдума по АЭС в РК

Астана. 2 октября. КазТАГ — Алена Субботина. Заместитель генерального прокурора Галымжан Койгельдиев не смог ответить на вопрос о задержаниях накануне референдума по атомной электростанции (АЭС) в Казахстане, передает корреспондент агентства.
«Эти вопросы в мою компетенцию не входят. У нас у каждого есть своя компетенция. В этой связи, пожалуйста, я думаю, будет правильно, если вы свой вопрос адресуете представителям министерства внутренних дел», — заявил Койгельдиев в кулуарах мажилиса в среду.
Реплику журналистов «Но это же вопрос конституционных прав» замгенпрокурора оставил без ответа.
Напомним, ранее депутат мажилиса Ермурат Бапи сообщил, что парламентарии ждут ответов от силовиков, в том числе от генпрокуратуры, по задержаниям активистов накануне референдума по АЭС. Незадолго до этого об арестах активистов начали сообщать общественники. 1 октября стало известно, что власти семи городов Казахстана отказали активистам в мирных митингах против строительства АЭС.