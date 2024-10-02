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Полиция задержала 16-летнего закладчика

Полиция активно ведет борьбу с наркоугрозой среди молодежи, используя новые подходы и вовлекая в дело защитников со всех сторон: школьных учителей, врачей, волонтеров и неравнодушных граждан, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

За этот период было проведено более 10 тысяч антинаркотических мероприятий, в которых приняли участие свыше 714 тысяч подростков.

Под прицелом полицейских не только взрослые организаторы преступных схем, но и, к сожалению, молодежь, которую ловкие дельцы пытаются использовать как дешевую рабочую силу.

Недавний случай в Костанайской области тому подтверждение. 16-летний закладчик задержан с 25 свертками «синтетики». Обычный студент колледжа оказался вовлечен в наркопреступную сеть.

"Это очередное напоминание о том, что сегодня наркоторговля проникает в наши школы и колледжи. Однако полицейские не остаются в стороне — борьба ведется как в виртуальном пространстве, где за этот год заблокировано свыше трех тысяч наркосайтов, так и на улицах, где ежедневно трудятся сотрудники МВД и волонтеры, стирая с фасадов домов наркорекламу.

Важную роль в предотвращении подобных случаев играют не только силовые методы, но и профилактика. Почти пять тысяч профилактических лекций уже прочитаны по всей стране, вовлекая молодежь в обсуждение важности здорового образа жизни и правовой ответственности", — отметили в МВД.