Полиция задержала 16-летнего закладчика

"Это очередное напоминание о том, что сегодня наркоторговля проникает в наши школы и колледжи. Однако полицейские не остаются в стороне — борьба ведется как в виртуальном пространстве, где за этот год заблокировано свыше трех тысяч наркосайтов, так и на улицах, где ежедневно трудятся сотрудники МВД и волонтеры, стирая с фасадов домов наркорекламу.