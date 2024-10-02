15-летний мотоциклист попал под колеса «девятки» в Энгельсе

В Энгельсе Саратовской области 30 сентября произошло серьезное ДТП. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию, 15-летний мотоциклист байкер попал под «девятку».
— ДТП случилось напротив дома № 49 по улице Полиграфической. За рулем отечественного авто был 28-летний мужчина. «ВАЗ-2109» столкнулся с мотоциклом «Мотоленд», — пишут журналисты телеканала.
Подросток получил трассы и был госпитализирован в больницу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области три грузовика попали в аварию на федеральной трассе. В ДТП никто не пострадал.