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15-летний мотоциклист попал под колеса «девятки» в Энгельсе

Подросток попал в больницу после ДТП с «ВАЗ-2109» в Саратовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Энгельсе Саратовской области 30 сентября произошло серьезное ДТП. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию, 15-летний мотоциклист байкер попал под «девятку».

— ДТП случилось напротив дома № 49 по улице Полиграфической. За рулем отечественного авто был 28-летний мужчина. «ВАЗ-2109» столкнулся с мотоциклом «Мотоленд», — пишут журналисты телеканала.

Подросток получил трассы и был госпитализирован в больницу.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области три грузовика попали в аварию на федеральной трассе. В ДТП никто не пострадал.