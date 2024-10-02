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Полиция Челябинска задержала наркозакладчика с метадоном

Мужчина попал в поле зрения сотрудников ППС УМВД России по Челябинску.

Об этом рассказали в областном полицейском Главке.

Правоохранители патрулировали территорию Ленинского района и обнаружили мужчину, который мог быть причастен к распространению запрещенных веществ. На место вызвали следственно-оперативную группу, которая при осмотре нашла 16 свёртков с белым порошком.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что пакетики мужчина успел положить там, а после этого его задержали. Экспертиза показала, что в свертках упакован метадон. Во время разбирательств полицейские выяснили, что все вещество 40-летний южноуралец намеревался продать, но не успел.

В настоящее время на мужчину, который уже имел судимость, возбудили уголовное дело. Задержанного поместили в ИВС.