Полиция Челябинска задержала наркозакладчика с метадоном

Об этом рассказали в областном полицейском Главке.
Правоохранители патрулировали территорию Ленинского района и обнаружили мужчину, который мог быть причастен к распространению запрещенных веществ. На место вызвали следственно-оперативную группу, которая при осмотре нашла 16 свёртков с белым порошком.
В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что пакетики мужчина успел положить там, а после этого его задержали. Экспертиза показала, что в свертках упакован метадон. Во время разбирательств полицейские выяснили, что все вещество 40-летний южноуралец намеревался продать, но не успел.
В настоящее время на мужчину, который уже имел судимость, возбудили уголовное дело. Задержанного поместили в ИВС.