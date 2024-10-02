Полиция Челябинска задержала наркозакладчика с метадоном

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что пакетики мужчина успел положить там, а после этого его задержали. Экспертиза показала, что в свертках упакован метадон. Во время разбирательств полицейские выяснили, что все вещество 40-летний южноуралец намеревался продать, но не успел.