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Школьник ранен ножом после конфликта с одноклассниками в Акмолинской области

Кокшетау. 2 октября. КазТАГ — В Акмолинской области школьник был доставлен в больницу после конфликта с одноклассниками, передает КазТАГ. "15 сентября в отдел полиции Бул…

Кокшетау. 2 октября. КазТАГ — В Акмолинской области школьник был доставлен в больницу после конфликта с одноклассниками, передает КазТАГ.

«15 сентября в отдел полиции Буландынского района поступило телефонное сообщение о том, что в приемный покой районной больницы поступил местный житель, 14-летний учащийся школы-гимназии Макинск, с ножевым ранением», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

По сообщению управления образования Акмолинской области, в школе была проведена проверка, после которой директор, заместитель, классный руководитель и педагог-психолог получили строгие выговоры.

«Между одноклассниками произошел конфликт», — сообщила КазТАГ руководитель пресс-службы ДП Акмолинской области Гульнар Пинчук.

Полиция начала досудебное расследование, детали происшествия не разглашаются.