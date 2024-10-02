Школьник ранен ножом после конфликта с одноклассниками в Акмолинской области

Кокшетау. 2 октября. КазТАГ — В Акмолинской области школьник был доставлен в больницу после конфликта с одноклассниками, передает КазТАГ.
«15 сентября в отдел полиции Буландынского района поступило телефонное сообщение о том, что в приемный покой районной больницы поступил местный житель, 14-летний учащийся школы-гимназии Макинск, с ножевым ранением», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.
По сообщению управления образования Акмолинской области, в школе была проведена проверка, после которой директор, заместитель, классный руководитель и педагог-психолог получили строгие выговоры.
«Между одноклассниками произошел конфликт», — сообщила КазТАГ руководитель пресс-службы ДП Акмолинской области Гульнар Пинчук.
Полиция начала досудебное расследование, детали происшествия не разглашаются.