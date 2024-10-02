В Сочи легковушка залетела под грузовик, пострадали три человека

Авария произошла утром 2 октября в Лазаревском районе.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Хонда» выехала на встречную полосу, где это запрещено и столкнулась с грузовиком «Хендэ».
В результате ДТП пострадали женщина-водитель и два несовершеннолетних пассажира «Хонда» (мальчик 14 лет и девочка девяти лет). Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее мы сообщали, что в центре Сочи в результате ДТП с легковушкой погиб мотоциклист. Авария произошла 1 октября в 3.30 на Курортном проспекте.