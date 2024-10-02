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В Сочи легковушка залетела под грузовик, пострадали три человека

В Сочи легковушка залетела под грузовик, пострадали три человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Авария произошла утром 2 октября в Лазаревском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Хонда» выехала на встречную полосу, где это запрещено и столкнулась с грузовиком «Хендэ».

В результате ДТП пострадали женщина-водитель и два несовершеннолетних пассажира «Хонда» (мальчик 14 лет и девочка девяти лет). Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что в центре Сочи в результате ДТП с легковушкой погиб мотоциклист. Авария произошла 1 октября в 3.30 на Курортном проспекте.