Идет проверка о владении экс-заместителя начальника «антикора» виллы за Т2,4 млрд в Алматы

Алматы. 2 октября. КазТАГ — Идет проверка о владении бывшего заместителя антикоррупционной службы Нурлана Шабдара виллы за Т2,4 млрд в Алматы, передает корреспондент агентства.
«У нас есть подразделение есть, оно этим вопросом занимается. Вопрос будет изучаться, будет дана оценка», — сообщил первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Улан Саркулов.
Он обратил внимание, что есть несколько моментов: вилла могла быть зарегистрирована, задекларирована, а человек мог заниматься бизнесом.
«Мы должны также уважать право частной собственности», — добавил Саркулов.
Журналисты интересовались, получается что на данный момент конкретный хозяин виллы неизвестен и при этом «антикор» не делает опровержений.
На это сотрудник агентства ответил коротко:
«Сейчас мы независимо, кто это бы не был, какой бы этот работник не был, где бы он не работал, этому будет независимая правовая оценка».
Напомним, один из анонимных Telegram-каналов сообщал, что семья бывшего начальника «антикора» продает дом в 1100 квадратов. Особняк стоимостью почти Т2,5 млрд расположен по улице Достык и принадлежит супруге Н. Ш.
Шабдар проработал замглавой «антикора» с 2019 по 2021 года, а после этого руководил антикоррупционной службой по Актюбинской области.