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В Воронеже на Иркутской утром сгорела маршрутка № 8

Пострадавших нет.

Источник: АиФ Воронеж

Утром на улице Ирскутской загорелась маршрутка, рассказали воронежцы в социальных сетях.

«Водитель пытался сам побороться со стихией, но у него это не выходило. Салон наполнился дымом — пассажиры сразу начали покидать салон», — пишут очевидцы в паблике «Мой и твой Воронеж» во «ВКонтакте».

Подробности случившегося раскрыли в пресс-службе воронежского главка МЧС:

«Сообщение о горящем “ЛиАЗ” поступило 2 октября в 05:38. Пожар ликвидирован в 05:60».

Огонь повредил моторный отсек автобуса. Пострадавших нет.

пожары