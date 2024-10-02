В Воронеже на Иркутской утром сгорела маршрутка № 8

Утром на улице Ирскутской загорелась маршрутка, рассказали воронежцы в социальных сетях.
«Водитель пытался сам побороться со стихией, но у него это не выходило. Салон наполнился дымом — пассажиры сразу начали покидать салон», — пишут очевидцы в паблике «Мой и твой Воронеж» во «ВКонтакте».
Подробности случившегося раскрыли в пресс-службе воронежского главка МЧС:
«Сообщение о горящем “ЛиАЗ” поступило 2 октября в 05:38. Пожар ликвидирован в 05:60».
Огонь повредил моторный отсек автобуса. Пострадавших нет.