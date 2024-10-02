Незаконное онлайн-казино с доходом в Т55 млн выявлено в СКО

Петропавловск. 2 октября. КазТАГ — В Северо-Казахстанской области выявили онлайн-казино, которое действовало в нескольких областях страны и принесло организаторам более Т55 млн дохода, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу.
«Организаторов незаконного игорного онлайн-бизнеса, действовавшего в нескольких областях страны, выявили сотрудники АФМ в Северо-Казахстанской области. (…) Предварительно установлено, что сумма преступного дохода, поступившая на банковские счета фигурантов только с начала года, составляет Т55 млн», — говорится в сообщении в среду.
Игры в покер проводились через приложение «Club GG», где было более 40 игровых столов. Участники ставили до Т100 тыс., а организаторы получали 10% от оборота. В схему было вовлечено около 4 тыс. пользователей.
Во время обысков в СКО, Павлодарской области и области Жетысу сотрудники обнаружили десятки ноутбуков, телефоны, деньги, патроны и наркотики. Канал для переводов был заблокирован, а досудебное расследование продолжается.
По сообщению АФМ, с начала года было пресечена деятельность 19 нелегальных казино и заблокировано более 5,8 тыс. сайтов с игорным контентом.