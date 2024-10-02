Самарцам рассказали о новых схемах, которые используют мошенники

После этого потерпевшему поступает телефонный звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов, который сообщает, что их обманули мошенники, завладев аккаунтом Госуслуг и, в данный момент, они пытаются оформить займы в различных финансовых учреждениях и, во избежание возможной потери денежных средств, необходимо взять кредит и перевести деньги на «безопасный счет», являющийся на самом деле банковским счетом мошенников", — сообщил Виталий Игоревич.