Самарцам рассказали о новых схемах, которые используют мошенники

В настоящее время злоумышленники используют новую схему мошенничества с порталом Госуслуг. Как обезопасить себя от мошенников рассказал начальник Отдела по раскрытию мошенничеств УУР регионального главка МВД полковник полиции Виталий Буренков.
"Злоумышленники под предлогом оформления заявки на установку счетчиков или профилактику газового оборудования получают от граждан код авторизации и взламывают их аккаунт на портале Госуслуг.
После этого потерпевшему поступает телефонный звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов, который сообщает, что их обманули мошенники, завладев аккаунтом Госуслуг и, в данный момент, они пытаются оформить займы в различных финансовых учреждениях и, во избежание возможной потери денежных средств, необходимо взять кредит и перевести деньги на «безопасный счет», являющийся на самом деле банковским счетом мошенников", — сообщил Виталий Игоревич.
Сотрудники правоохранительных органов не звонят и не сообщают о проблемах с доступом к Госуслугам и о необходимости перевести денежные средства, запомните и расскажите своим близким.