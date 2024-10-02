Забира и Мусаб: стали известны самые редкие имена новорожденных омичей в сентябре

В Реестре ЗАГС назвали самые редкие и популярные имена, которые давали своим новорожденным детям родители в сентябре.
Самыми редкими женскими именами стали: Забира, Эльмира, Соломия, Леана и Аина. Мальчиков реже всего называли такими именами, как Мусаб, Мухаммадсабир, Ерасыл, Зубайр и Аят.
Наиболее популярными именами для девочек в сентябре были: София — 236, Анна — 232, Ева — 191, Мария — 166, Виктория — 164. Среди имен для мальчиков лидируют: Михаил — 252, Артем — 237, Александр — 224, Тимофей — 189, Максим — 185.