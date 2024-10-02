Трентон
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В пожаре в воронежском селе сгорели 40 домов

Жителям воронежского села, пострадавшим от пожара, окажут помощь.

Источник: Комсомольская правда

В результате пожара в селе Бычок Петропавловского района Воронежской области сгорели четыре жилых дома и 36 нежилых. Но, слава богу, никто не пострадал. Возгорание сухой травы произошло 30 сентября, огонь охватил 30 гектаров, возгорание локализовали к утру 1 октября. Но и сейчас на месте продолжают дежурить оперативные службы. Областные власти обещают помочь жителям пострадавших домов.

— Пять человек, проживавшие в сгоревших домах, размещены у родственников. Администрация района проводит сбор документов, которые передадут в министерство социальной защиты для оказания помощи владельцам. Изучается ситуация с нежилыми домами, — сообщили в правительстве Воронежской области.

Власти просят жителей не допускать разведения открытого огня, поскольку ситуация из-за затяжной засухи очень сложная: каждые сутки в Воронежской области происходит несколько десятков ландшафтных пожаров, некоторые из которых переходят на постройки.

В случае обнаружения костра или возгорания сообщите об этом по телефону 112.

пожары