В пожаре в воронежском селе сгорели 40 домов

В результате пожара в селе Бычок Петропавловского района Воронежской области сгорели четыре жилых дома и 36 нежилых. Но, слава богу, никто не пострадал. Возгорание сухой травы произошло 30 сентября, огонь охватил 30 гектаров, возгорание локализовали к утру 1 октября. Но и сейчас на месте продолжают дежурить оперативные службы. Областные власти обещают помочь жителям пострадавших домов.