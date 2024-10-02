В пожаре в воронежском селе сгорели 40 домов

В результате пожара в селе Бычок Петропавловского района Воронежской области сгорели четыре жилых дома и 36 нежилых. Но, слава богу, никто не пострадал. Возгорание сухой травы произошло 30 сентября, огонь охватил 30 гектаров, возгорание локализовали к утру 1 октября. Но и сейчас на месте продолжают дежурить оперативные службы. Областные власти обещают помочь жителям пострадавших домов.
— Пять человек, проживавшие в сгоревших домах, размещены у родственников. Администрация района проводит сбор документов, которые передадут в министерство социальной защиты для оказания помощи владельцам. Изучается ситуация с нежилыми домами, — сообщили в правительстве Воронежской области.
Власти просят жителей не допускать разведения открытого огня, поскольку ситуация из-за затяжной засухи очень сложная: каждые сутки в Воронежской области происходит несколько десятков ландшафтных пожаров, некоторые из которых переходят на постройки.
В случае обнаружения костра или возгорания сообщите об этом по телефону 112.