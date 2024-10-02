Потерял 5,7 миллиона: сибиряк стал жертвой лжеброкеров, а при попытке вернуть деньги нарвался на лжеюриста

За последние сутки в полицию Иркутской области обратилось 20 человек, все они стали жертвами мошенников.
— Антирекорд года. Самое большое число пострадавших за сутки, — прокомментировали в ГУ МВД России по Иркутской области.
В общей сложности жители региона лишились 27,1 миллиона рублей. Один из пострадавших дважды стал жертвой мошенников, именно он потерял самую крупную сумму. Штурман из Братска в 2022 года попался на уловки «брокеров». И вот спустя два года, в середине 2024, он решил восстановить справедливость и вернуть украденные деньги.
Разместил объявление на одном их тематических сайтов, просил консультацию специалистов. Спустя какое-то время с ним связался «юрист». Он начал якобы помогать, а взамен мужчина оплачивал госпошлину, комиссии, страховки и сами услуги. Он отправлял деньги с августа по сентябрь. Понял, что стал жертвой обмана лишь тогда, когда «юрист» перестал выходить на связь. В итоге он лишился 5,7 миллиона рублей.
В этот же день с заявлением в полицию обратилась жительница Железногорска-Илимского, которая работает преподавателем. Ей пришло сообщение с госуслуг. Сообщалось, что произошла утечка персональных данных. Теперь неизвестные пытаются оформить на нее кредит.
— Затем ей позвонил представитель банка и предложил перевести деньги на «безопасный счет». В общей сложности она потеряла 4,8 миллиона рублей, — рассказывают в полиции.
Помимо этого еще шесть человек попались на уловки «брокеров», потеряли 4,7 миллиона рублей. Трое жителей Иркутской области поверили, что разговаривают со специалистами госуслуг и перевели 9,5 миллиона рублей. «Банкиры» позвонили трем людям и похитили пять миллионов. Еще два человека купили товар, которого на самом деле не существует. Так они лишились 1,1 миллиона рублей.