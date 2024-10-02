Потерял 5,7 миллиона: сибиряк стал жертвой лжеброкеров, а при попытке вернуть деньги нарвался на лжеюриста

Разместил объявление на одном их тематических сайтов, просил консультацию специалистов. Спустя какое-то время с ним связался «юрист». Он начал якобы помогать, а взамен мужчина оплачивал госпошлину, комиссии, страховки и сами услуги. Он отправлял деньги с августа по сентябрь. Понял, что стал жертвой обмана лишь тогда, когда «юрист» перестал выходить на связь. В итоге он лишился 5,7 миллиона рублей.