24-летний пассажир автобуса предотвратил трагедию в иркутском Ново-Ленино

«Причиной дорожно-транспортного происшествия стало резкое ухудшение состояния здоровья водителя — потемнение в глазах», — прокомментировал случившееся директор МУП «Иркутскавтотранс» Алексей Колмаков, подчеркнув, что водитель — опытный, на предприятии работает более 20 лет.
Полицейские, работавшие на месте аварии, рассказали, что «когда водителю стало плохо, один из пассажиров попытался перехватить управление автобусом, но машина завалилась на бок».
И это предотвратило чуть было не разыгравшуюся трагедию: впереди по ходу движения автобуса была остановка, на которой стояли люди. Да и по самой дороге ехали машины.
Журналисты портала ИрСити нашли пассажира, не растерявшегося в критический момент. Это 24-летний Александр Дубровский.
«В 14:50 собирался выходить из автобуса. Оплатил проезд, водитель еще был в норме относительно. Сел на пассажирское за ним. Спустя секунд 15−20 заметил, что автобус резко уходит на вторую полосу дороги и снова поворачивает обратно. Заметил, что водитель потерял сознание. Пытался привести его в чувство — тщетно. Пришлось принимать решение — выводить автобус с дороги», — рассказал Александр (цитата ИрСити).
По словам молодого человека, остановить автобус возможности не было:
«От потери сознания мышцы водителя автобуса были расслаблены, а сам я никак не смог бы дотянуться до педали тормоза из-за водительской перегородки. Вот мы и казались в кювете. Автобус врезался сначала, потом завалился на бок», — пояснил парень.