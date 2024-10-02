В Перми возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты работнику фирмы

В Индустриальном районе Перми в отношении директора одной из коммерческих организация возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работнику. Об этом сообщает пресс-служба Регионального Следственного управления СКР.
По версии следствия, в период с апреля по август 2024 года владелец пермской компании умышленно не выплачивал сотруднику зарплату более четырех месяцев. Долг по оплате труда превысил 400 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье «полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации». Сейчас по данному факту следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.