Трентон
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты работнику фирмы

Задолженность по оплате труда перед сотрудником организации превысила 400 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Индустриальном районе Перми в отношении директора одной из коммерческих организация возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работнику. Об этом сообщает пресс-служба Регионального Следственного управления СКР.

По версии следствия, в период с апреля по август 2024 года владелец пермской компании умышленно не выплачивал сотруднику зарплату более четырех месяцев. Долг по оплате труда превысил 400 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации». Сейчас по данному факту следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

СК