Москвич задержан за попытку продать ручной пулемет 1939 года выпуска

Правоохранители связались с продавцом под видом покупателя. Они договорились с ним о встрече на улице Часовой, где впоследствии злоумышленник и был задержан. Оружие при этом изъяли. Мужчина, в свою очередь, рассказал, что купил пулемет недавно у знакомого.