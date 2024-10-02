Более Т1 млрд выплачено в Казахстане по Европротоколу — АРРФР

По ее словам, гибкие тарифы по обязательному автострахованию теперь, на ежегодной основе, учитывают актуальную региональную убыточность каждого региона. Сообщается, что автовладельцы, проживающие в регионах с низкой убыточностью, будут платить меньше, что справедливо.