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Более Т1 млрд выплачено в Казахстане по Европротоколу — АРРФР

Алматы. 2 октября. КазТАГ — Валентина Владимирская. В Казахстане по Европротоколу выплачено Т1 090 млн, со средним сроком выплаты 11 дней, заявила заместитель председателя агент…

Источник: КазТАГ

Алматы. 2 октября. КазТАГ — Валентина Владимирская. В Казахстане по Европротоколу выплачено Т1 090 млн, со средним сроком выплаты 11 дней, заявила заместитель председателя агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) РК Мария Хаджиева.

«На сегодня по Европротоколу зарегистрировано 7 032 страховых случая, выплачено Т1 090 млн, средняя выплата — Т185 тыс., средний срок выплаты — 11 дней», — сказала Хаджиева на страховом форуме Казахстана в среду.

Вместе с тем замглавы подчеркнула и работу страховых компаний.

«Надо отдать должное страховым компаниям, которые разработали собственное программное обеспечение и обеспечивают дополнительные сервисы для потребителей. Это существенно повысило их конкурентные преимущества по данному виду услуг», — отметила замглавы АРРФР.

По ее словам, гибкие тарифы по обязательному автострахованию теперь, на ежегодной основе, учитывают актуальную региональную убыточность каждого региона. Сообщается, что автовладельцы, проживающие в регионах с низкой убыточностью, будут платить меньше, что справедливо.

Однако, пересмотр системы бонус-малус с учетом тяжести причиненного вреда при ДТП и применения понижающих коэффициентов для застрахованных с многолетним безаварийным стажем вождения, только предстоит, отметила Хаджиева.