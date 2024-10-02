Более Т1 млрд выплачено в Казахстане по Европротоколу — АРРФР

Алматы. 2 октября. КазТАГ — Валентина Владимирская. В Казахстане по Европротоколу выплачено Т1 090 млн, со средним сроком выплаты 11 дней, заявила заместитель председателя агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) РК Мария Хаджиева.
«На сегодня по Европротоколу зарегистрировано 7 032 страховых случая, выплачено Т1 090 млн, средняя выплата — Т185 тыс., средний срок выплаты — 11 дней», — сказала Хаджиева на страховом форуме Казахстана в среду.
Вместе с тем замглавы подчеркнула и работу страховых компаний.
«Надо отдать должное страховым компаниям, которые разработали собственное программное обеспечение и обеспечивают дополнительные сервисы для потребителей. Это существенно повысило их конкурентные преимущества по данному виду услуг», — отметила замглавы АРРФР.
По ее словам, гибкие тарифы по обязательному автострахованию теперь, на ежегодной основе, учитывают актуальную региональную убыточность каждого региона. Сообщается, что автовладельцы, проживающие в регионах с низкой убыточностью, будут платить меньше, что справедливо.
Однако, пересмотр системы бонус-малус с учетом тяжести причиненного вреда при ДТП и применения понижающих коэффициентов для застрахованных с многолетним безаварийным стажем вождения, только предстоит, отметила Хаджиева.