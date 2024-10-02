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Полицию Алматы накануне референдума перевели на усиленный режим работы

Алматы. 2 октября. КазТАГ — В Алматы полиция переведена на усиленный режим работы для обеспечения общественного порядка и безопасности, сообщает официальный интернет-ресурс мини…

Источник: КазТАГ

Алматы. 2 октября. КазТАГ — В Алматы полиция переведена на усиленный режим работы для обеспечения общественного порядка и безопасности, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.

«В целях обеспечения общественного порядка, своевременного предупреждения и пресечения преступлений, а также иных противоправных действий, полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы», — говорится в сообщении в среду.

По данным МВД, ежедневно на улицах города патрулируют более 2 тыс. полицейских.

Кроме того, КазТАГ сообщал, что заместитель генерального прокурора Галымжан Койгельдиев не смог ответить на вопрос о задержаниях накануне референдума по АЭС.