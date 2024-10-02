Более Т100 млн похитили со счета стройкомпании в Астане — приговор оставлен без изменения

Астана. 2 октября. КазТАГ — Бывшему экономисту крупной строительной компании в Астане оставили приговор без изменений, сообщает пресс-служба суда.
«Приговором СМУС Астаны 18 июля 2024 года Калабаев Д. признан виновным в неоднократном совершении мошенничества в особо крупном размере (ст. 190 ч.4 п.2) УК), и осужден к 6 годам лишения свободы. Приговор первой инстанции оставлен без изменения и вступил в законную силу», — заключили в суде.
Его защитники были не согласны с приговором. В суде доказали вину показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, сведениями о денежных переводах, протоколами осмотра предметов и документов, ответами с букмекерской конторы.
Приговор в отношении бывшего экономиста крупной строительной компании вступил в законную силу.
«Калабаев, будучи экономистом в крупной строительной компании, имея доступ к базе “1С бухгалтерия”, добавлял в список контрагентов фирму, оформленную на имя своей супруги, после чего предоставлял в бухгалтерию недействительные счета на оплату от указанной фирмы для перечисления денежных средств», — говорится в обвинении.
Без выполнения работ и оказания услуг на счет фирмы супруги со счета строительной компании были переведены в период с января по апрель 2022 года денежные средства на сумму более Т73,3 млн и в период с мая по август 2022 года перечислено Т26,8 млн, которыми Калабаев Д. распорядился по своему усмотрению.
Всего строительной компании был причинен ущерб на общую сумму свыше Т100 млн.