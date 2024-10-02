Более Т100 млн похитили со счета стройкомпании в Астане — приговор оставлен без изменения

Без выполнения работ и оказания услуг на счет фирмы супруги со счета строительной компании были переведены в период с января по апрель 2022 года денежные средства на сумму более Т73,3 млн и в период с мая по август 2022 года перечислено Т26,8 млн, которыми Калабаев Д. распорядился по своему усмотрению.