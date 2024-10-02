В Приморье вынесли меру пресечения для мужчины, гулявшего с ружьём

30 сентября, в понедельник, в поселке Новый был зафиксирован инцидент, когда мужчина ходил по населенному пункту с предметом, напоминающим оружие. Видеозапись этого события появилась в социальных сетях. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 37-летнего жителя города Артёма Приморского края, который ранее уже имел судимости.