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В Приморье вынесли меру пресечения для мужчины, гулявшего с ружьём

Инцидент вызвал общественное беспокойство и обсуждение в соцсетях.

Источник: Freepik

В Приморском крае Надеждинским районным судом было рассмотрено ходатайство следователя отдела МВД России по Надеждинскому району о применении меры пресечения к фигуранту уголовного дела, связанному с хулиганскими действиями.

30 сентября, в понедельник, в поселке Новый был зафиксирован инцидент, когда мужчина ходил по населенному пункту с предметом, напоминающим оружие. Видеозапись этого события появилась в социальных сетях. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 37-летнего жителя города Артёма Приморского края, который ранее уже имел судимости.

При задержании подозреваемый проявлял агрессию и пытался спровоцировать конфликт. Изъятое пневматическое оружие было направлено на экспертизу. Следователем было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и подозреваемый был помещен в следственный изолятор. Расследование уголовного дела продолжается. Информацию предоставила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.