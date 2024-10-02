В Приморье вынесли меру пресечения для мужчины, гулявшего с ружьём

В Приморском крае Надеждинским районным судом было рассмотрено ходатайство следователя отдела МВД России по Надеждинскому району о применении меры пресечения к фигуранту уголовного дела, связанному с хулиганскими действиями.
30 сентября, в понедельник, в поселке Новый был зафиксирован инцидент, когда мужчина ходил по населенному пункту с предметом, напоминающим оружие. Видеозапись этого события появилась в социальных сетях. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 37-летнего жителя города Артёма Приморского края, который ранее уже имел судимости.
При задержании подозреваемый проявлял агрессию и пытался спровоцировать конфликт. Изъятое пневматическое оружие было направлено на экспертизу. Следователем было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и подозреваемый был помещен в следственный изолятор. Расследование уголовного дела продолжается. Информацию предоставила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.