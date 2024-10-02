900 казахстанцев отбывают наказание за рубежом — Генпрокуратура

— Я бы хотел отметить, что родители, чьи дети учатся или находятся за рубежом, мужья или родственники, должны постоянно быть с ними на связи, должны постоянно контролировать чем они занимаются, куда они ходят, с кем дружат. Когда наша молодежь уезжает за границу, чтобы заработать легкие деньги, очень легко попасть в неприятную ситуацию. Таких историй очень много. Особенно тяжелое наказание за транспортировку наркотиков. Отбывать наказание за рубежом очень сложно, даже просто учитывая языковой барьер. Есть такое понятие, как принудительный труд. Я привожу эти примеры к тому, что надо быть очень осторожными. Находясь за рубежом, нужно соблюдать правила той страны, — отметил Г. Койгелдиев.