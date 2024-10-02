Пожар на мусорном полигоне в Богородском округе продолжают тушить.

Работы по ликвидации возгорания на мусорном полигоне в Богородском округе продолжаются. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
За минувшую ночь было завезено 15,5 тысяч кубометров грунта для отсыпки. Силы, которые задействованы в тушении пожара, продолжают наращивать — так, к утру 2 октября на мусорном полигоне работают 37 единиц техники.
Роспотребнадзор и минэкологии продолжают проверять безопасность воздуха в районе полигона. Превышений допустимых показателей не обнаружено.
Напомним, мусорный полигон загорелся в Богородском округе Нижегородской области 29 сентября. Пожар произошел в населенном пункте Лазарево.