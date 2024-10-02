Трентон
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дело экс-министра юстиции засекречено — Антикор

Первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Улан Саркулов в кулуарах Мажилиса 2 октября 2024 года высказался по делу экс-министра юстиции Марата Бекетаева, сообщает Zakon.kz.

Источник: primeminister.kz

Журналисты поинтересовались у первого замглавы Антикора о расследовании в отношении гендиректора консалтинговой компании «Болашак» и связано ли его дело с уголовным делом в отношении экс-министра юстиции Марата Бекетаева.

«Дела имеют гриф “Секретно”, потому что арбитражные вещи, когда миллионы долларов уходили и не находили своего решения, не в пользу республики, соответствующие расследования сейчас проводятся. Дела засекреченные. Я сейчас не могу сказать одно и то же или два разных. Дела есть, мы обязательно дадим этим делам правовую оценку», — заявил в ответ Улан Саркулов.

23 октября 2023 года в пресс-службе Антикора подтвердили задержание Марата Бекетаева. Позднее в Генпрокуратуре сообщили, что экс-министра юстиции задержали при попытке покинуть страну.