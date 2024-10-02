В Кировском районе Перми затопило набережную Камы из-за прорыва трубы

В Перми из-за прорыва сетей водоснабжения затопило часть набережной Камы в Кировском районе. ТНа данный момент тротуары полностью покрыты водой.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, на улице Кировоградской произошла авария на сетях холодного водоснабжения. Сейчас на месте работают специалисты компании «Новогор-Прикамье», «Пермблагоустройства» и администрации Кировского района. Поврежденный участок трубопровода и территорию рядом с ним обследуют, а затем приступят к ремонтным работам на сетях. После этого на набережной проведут необходимые работы по восстановлению благоустройства территории.
В настоящее время в здании ДК Кирова пока полностью отключили холодную воду. Жилые дома в районе переключены на другую сеть.
Напомним, реконструкция набережной Камы в Кировском районе Перми завершилась в этом году. Благоустройство общественного пространства длилось два года. Здесь обновили променадную часть, восстановили освещение, появились площадки для тихого отдыха, детская и спортивная зоны, места для размещения кафе и торговых точек. Обновленную набережную в Закамске открыли для посещения 12 июня.