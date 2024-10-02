В Кировском районе Перми затопило набережную Камы из-за прорыва трубы

Как рассказали в пресс-службе мэрии, на улице Кировоградской произошла авария на сетях холодного водоснабжения. Сейчас на месте работают специалисты компании «Новогор-Прикамье», «Пермблагоустройства» и администрации Кировского района. Поврежденный участок трубопровода и территорию рядом с ним обследуют, а затем приступят к ремонтным работам на сетях. После этого на набережной проведут необходимые работы по восстановлению благоустройства территории.