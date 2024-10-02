В Самарской области женщина хранила дома почти полкилограмма наркотиков

В городе Сызрань Самарской области сотрудники полиции получили информацию о судимой местной жительнице. Местную жительницу подозревают в незаконном обороте наркотиков, об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
— С целью проверки информации сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков выехали по месту жительства женщины, в присутствии понятых провели осмотр дома и обнаружили в одной из комнат несколько полимерных свертков с порошкообразным веществом, — отметили в ведомстве.
Общая масса наркотиков превысила 360 гр. Подозреваемая призналась, что купила запрещенные вещества в интернете и планировала продавать их путем «тайников-закладок». В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.