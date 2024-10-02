В Самарской области женщина хранила дома почти полкилограмма наркотиков

— С целью проверки информации сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков выехали по месту жительства женщины, в присутствии понятых провели осмотр дома и обнаружили в одной из комнат несколько полимерных свертков с порошкообразным веществом, — отметили в ведомстве.