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В Самарской области женщина хранила дома почти полкилограмма наркотиков

Жительницу Самарской области обвиняют в сбыте запрещенных веществ.

Источник: Комсомольская правда

В городе Сызрань Самарской области сотрудники полиции получили информацию о судимой местной жительнице. Местную жительницу подозревают в незаконном обороте наркотиков, об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

— С целью проверки информации сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков выехали по месту жительства женщины, в присутствии понятых провели осмотр дома и обнаружили в одной из комнат несколько полимерных свертков с порошкообразным веществом, — отметили в ведомстве.

Общая масса наркотиков превысила 360 гр. Подозреваемая призналась, что купила запрещенные вещества в интернете и планировала продавать их путем «тайников-закладок». В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.