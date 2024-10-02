Части госслужащих Казахстана запрещено заниматься бизнес-деятельностью — мажилис

«Членам территориальных избирательных комиссий запрещено заниматься бизнес-деятельностью. С учетом того, что есть контрольно-надзорные функции у служащих Национального банка, агентства по регулированию и развитию финансового рынка, гражданской авиации, руководства национальных холдингов и нацкомпаний, им запрещено заниматься предпринимательской деятельностью», — сказал Саркулов, отвечая на вопросы депутатов в ходе обсуждения законопроекта с изменениями и дополнениями в антикоррупционное законодательство для их приведения в соответствие с нормами Конституции в первом чтении, на пленарном заседании мажилиса в среду.