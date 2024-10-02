Части госслужащих Казахстана запрещено заниматься бизнес-деятельностью — мажилис

Астана. 2 октября. КазТАГ — Валентина Владимирская. Части государственных служащих Казахстана запрещено заниматься бизнес-деятельностью, заявил первый заместитель председателя агентства РК по противодействию коррупции Улан Саркулов.
«Членам территориальных избирательных комиссий запрещено заниматься бизнес-деятельностью. С учетом того, что есть контрольно-надзорные функции у служащих Национального банка, агентства по регулированию и развитию финансового рынка, гражданской авиации, руководства национальных холдингов и нацкомпаний, им запрещено заниматься предпринимательской деятельностью», — сказал Саркулов, отвечая на вопросы депутатов в ходе обсуждения законопроекта с изменениями и дополнениями в антикоррупционное законодательство для их приведения в соответствие с нормами Конституции в первом чтении, на пленарном заседании мажилиса в среду.
По решению Конституционного суда, принятому в сентябре 2023 года, в ответ на запрос руководителя Восточно-Казахстанского коммунального предприятия, руководителям коммунальных предприятий можно заниматься предпринимательской деятельностью. Но не должно быть, по мнению антикора и других госорганов, «повального занятия» этой деятельностью, отметил он.
«Здесь крупные суммы, большие полномочия, все это может быть во вред интересам государства и рисками для бюджета», — пояснил Саркулов.