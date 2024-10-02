Астана. 2 октября. КазТАГ — Валентина Владимирская. Директорам школ и больниц собираются разрешить заниматься бизнесом в Казахстане, передает корреспондент агентства.
Проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан» одобрен мажилисом в первом чтении.
В проекте предлагается разрешить приравненным в госслужащим вести бизнес. Под ограничения не подпадут управленцы в РГП, коммунальных предприятиях и коммунальных госучреждениях, но бизнес при этом не должен мешать их основной работе и не создавать конфликт интересов.
Членам территориальных избирательных комиссий, работающих на постоянной основе, сотрудникам Национального банка, финансового регулятора и авиационных органов, руководителям в национальных компаниях и холдингах все так же запрещено вести бизнес.
Согласно законопроекту, госслужащие смогут приобретать до 5% акций коммерческих организаций не только на бирже, но и по другим законным основаниям, таким как наследование.
«Здесь крупные суммы, большие полномочия, все это может быть во вред интересам государства и рисками для бюджета», — пояснил первый заместитель председателя агентства РК по противодействию коррупции Улан Саркулов.
Закон разрешает госслужащим владеть цифровыми активами без необходимости передачи их в доверительное управление.