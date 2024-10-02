Директорам школ и больниц собираются разрешить заниматься бизнесом в Казахстане

В проекте предлагается разрешить приравненным в госслужащим вести бизнес. Под ограничения не подпадут управленцы в РГП, коммунальных предприятиях и коммунальных госучреждениях, но бизнес при этом не должен мешать их основной работе и не создавать конфликт интересов.