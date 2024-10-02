В Краснодаре прохожие спасли ребенка из горящей комнаты

В Краснодаре днем 1 октября произошел пожар в общежитии на улице Зиповской. Из окна одной из комнат начал валить черный дым. Спасаясь от него, маленький мальчик вылез на подоконник и начал звать на помощь.
Ребенка заметили прохожие. Один из очевидцев забрался на козырек магазина, а оттуда к мальчику. Затем туда же залез другой мужчина. Ребенка передали с рук на руки. В это время внизу горожане растянули ткань на случай падения.
В пресс-службе краевого МЧС сообщили, что сообщение о пожаре поступило на пульт дежурному в 14.33. Спустя 8 минут первые подразделения были на месте происшествия. Выяснилось, что загорелись вещи. Площадь пожара составила 2 кв.метра. Полностью его потушили за 10 минут.