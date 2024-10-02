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По вине пьяного водителя на трассе в Челябинской области погибла 33-летняя женщина

В ночь на среду, 2 октября, на трассе в Троицком районе пьяный 38-летний водитель «Лады» не справился с управлением и улетел в кювет. Машина перевернулась. В результате аварии его 33-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте. Смотрите видео с места происшествия в нашем материале.

Источник: пресс-служба Госавтоинспекции по Челябинской области

Смертельная авария произошла в 01:30 на втором километре автодороги Троицк — ГРЭС. Мужчина находился за рулём ВАЗ-21124 с признаками алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Выяснилось, что водитель и погибшая пассажирка не были пристёгнуты ремнями безопасности.

— Установлено, что ранее водитель уже привлекался к административной ответственности по статье 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), — сообщил начальник отдела Госавтоинспекции МО МВД России «Троицкий» Вячеслав Переседов. — По факту ДТП возбуждено дело по части 4 статьи 264 УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Часть 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.

Ещё одно смертельное ДТП произошло в минувший вторник, 1 октября, в Копейске. Там при лобовом столкновении иномарок погибла женщина.