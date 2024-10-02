По вине пьяного водителя на трассе в Челябинской области погибла 33-летняя женщина

В ночь на среду, 2 октября, на трассе в Троицком районе пьяный 38-летний водитель «Лады» не справился с управлением и улетел в кювет. Машина перевернулась. В результате аварии его 33-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте. Смотрите видео с места происшествия в нашем материале.