Три человека заблудились в лесах Минской области за сутки

Так, в лесу вблизи деревни Леоновичи Пуховичского района заблудилась пенсионерка. Спасатели поддерживали с ней связь по мобильному телефону. Спустя пару часов поисков, работники МЧС вывели женщину из леса. В медицинской помощи она не нуждалась.



В этот же день спасателям позвонил мужчина и рассказал, что в лесу возле деревни Пестун Пуховичского района заблудилась его супруга. Прибывшие на место спасатели уточнили приметы женщины, во что она была одета, а также расспросили о местах, где заблудившаяся обычно гуляет. Двигаясь в указанном направлении, они окрикивали женщину. Спустя практически час поисков потерявшуюся обнаружили в лесу. Помощь медиков ей не понадобилась.



В Молодечненском районе 77-летний житель деревни Черченово утром 1 октября отправился в лес за грибами. Тревогу забила супруга пенсионера, когда ее муж с наступлением сумерек не вернулся домой. К счастью, в 20.45 работники МЧС нашли пенсионера и вывели его из леса. В медицинской помощи он не нуждался.