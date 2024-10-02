В Воронеже помощнице бывшего вице-мэра грозит до 5 лет колонии за мошенничество на выборах

В Коминтерновском районном суде продолжается процесс по громкому делу о мошенничестве на выборах. На очередном заседании, одному из обвиняемых Светлане Васьковой прокурор попросил в качестве меры пресечения пять лет колонии и штраф — 300 тысяч рублей.
Ранее бывшему шефу Васьковой Юрию Бавыкину, лишившемуся из-за этого скандала поста вице-мэра, государственный обвинитель запросил 12 лет колонии и штраф в 1,5 миллиона рублей.
Бавыкина и Васькову обвиняют в том, что они во время работы в Коминтерновской управе в качестве ее главы и зама по социально-экономическому развитию в 2020 году брали взятки с кандидатов в депутаты, обещая им беспроблемное получение вожделенных мандатов. Любопытно, что один из потенциальных слуг народа Сергей Кудрявцев сам попал под суд за мошенничество с ДК Кирова. Всего, по версии следствия, Бавыкин и Васькова брали деньги с шести кандидатов в депутаты городской думы и еще с трех претендентов на мандаты в областной. Общая сумма взятки, по данным обвинения, превышала 6 млн рублей.
Любопытно, что все кандидаты в депутаты в итоге получили желаемые мандаты. Однако следователи уверены, что случилось это без какого-либо участия Бавыкина и Васьковой.