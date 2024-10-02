Жителю Хабаровского края грозит тюрьма за вылов деликатесных крабов

Всего сотрудники изъяли у рыбака девять волосатых четырёхугольных крабов. Этот вид считается особо ценным деликатесом и может добываться лишь при особом разрешении. Никаких документов на ловлю у задержанного совгаванца не было. Ущерб от его действий составил 120 тысяч рублей.