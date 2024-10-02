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Жителю Хабаровского края грозит тюрьма за вылов деликатесных крабов

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Reuters

Рыбаку из Хабаровского края грозит тюремный срок за вылов деликатесных крабов. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДФО.

Злоумышленника обнаружили транспортные полицейские во время операции «Путина-2024». Ночью они патрулировали залив возле Советской Гавани и наткнулись на резиновую моторную лодку, которой управлял 37-летний местный житель. Как выяснилось, он вышел в акваторию с тремя самодельными ловушками, чтобы втайне наловить крабов.

Всего сотрудники изъяли у рыбака девять волосатых четырёхугольных крабов. Этот вид считается особо ценным деликатесом и может добываться лишь при особом разрешении. Никаких документов на ловлю у задержанного совгаванца не было. Ущерб от его действий составил 120 тысяч рублей.

«Уголовное дело, возбуждённое по части 1 статьи 256 УК РФ, направлено в суд. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет», — прокомментировали в УТ МВД России по ДФО.