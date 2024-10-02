Астана. 2 октября. КазТАГ — Расследование в отношении Damumed завершили в Астане, сообщает пресс-служба агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана.
«По итогам расследования выявлены факты установления монопольно высоких цен на вышеуказанные услуги в 2020—2022 годах», — говорится в сообщении.
Департаментом АЗРК по Астане проведено расследование в отношении ТОО «Центр информационных технологий “Даму” по признакам установления монопольно высоких цен на услуги предоставления доступа к комплексной медицинской информационной системе Damumed и его технического сопровождения.
По данным, Damumed необоснованно учитывал в конечной стоимости услуг затраты напрямую не связанные с основной производственной деятельностью. Указанные обстоятельства привели к нарушению подпункта 1) статьи 174 Предпринимательского кодекса.
Решением специализированного межрайонного административного суда Астаны от 23 февраля 2024 года и постановлением судебной коллегии по административным делам Астаны от 13 июня 2024 года итоги антимонопольного расследования признаны законными.