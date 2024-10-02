Пламя в Рачейском бору обуздали: последние новости о тушении мощного лесного пожара в Самарской области на 2 октября 2024 года

Крупный пожар в Рачейском бору Сызранском районе локализован. Пожарным удалось обуздать пламя к вечеру 1 октября 2024 года. Рассказываем последние новости о пожаре в Рачейском бору Самарской области на 2 октября 2024.
Огонь прошел более 400 га
Пожарные борются с возгоранием уже пятые сутки. Низовой лесной пожар вспыхнул днем в субботу, 28 сентября 2024 года. Сначала огнем была охвачена территория в 23 га. Однако из-за сильного ветра и засухи он стал быстро распространяться. В итоге к утру 1 октября площадь, пройденная огнем, составила 426 га.
На месте работают сотрудники лесной охраны и МЧС Самарской области. Также накануне задействовали пожарных из Ульяновской области. Тушить огонь помогают волонтеры, те, кому небезразлична судьба Рачейского бора, который является ботаническим памятником природы.
Пожар локализовали
По данным МЧС России, во второй половине дня 1 октября площадь горения в лесничестве составляла 11 га. К этому времени специалисты провели опашку на 300 км. Работал вчера и вертолет Ми-8. За день он сбросил 24 тонны воды. За все время — около 126 тонн. Пожар удалось локализовать в 19:30. Пострадавших нет. Ни один населенный пункт от огня тоже не пострадал.
«1 октября к тушению огня привлекли два самолета, благодаря чему в настоящее время пожар локализован. 2 октября рассчитываем на полное завершение работы», — сообщил на своей странице в соцсети председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов.
Сделают работу над ошибками
Напомним, ранее губернатор Вячеслав Федорищев поручил создать специальную комиссию, которая будет координировать работу по тушению лесного пожара. Также она займется выяснением причин его возникновения.
«Кроме того, будет проведена работа над ошибками», — отметил Михаил Смирнов.