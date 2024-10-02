Пламя в Рачейском бору обуздали: последние новости о тушении мощного лесного пожара в Самарской области на 2 октября 2024 года

По данным МЧС России, во второй половине дня 1 октября площадь горения в лесничестве составляла 11 га. К этому времени специалисты провели опашку на 300 км. Работал вчера и вертолет Ми-8. За день он сбросил 24 тонны воды. За все время — около 126 тонн. Пожар удалось локализовать в 19:30. Пострадавших нет. Ни один населенный пункт от огня тоже не пострадал.