Дело «консильери клана Назарбаева» расследуют под грифом «секретно»

Астана. 2 октября. КазТАГ — Алена Субботина. Дело бывшего министра юстиции Марата Бекетаева, которого называют «консильери клана Назарбаева», расследуют под грифом «секретно», передает корреспондент агентства.
«Дела имеют гриф “Секретно”. Потому что арбитражные вещи, когда миллионы долларов уходили и не находили своего решения, не в пользу республики, соответствующие расследования сейчас проводятся», — заявил в кулуарах мажилиса в среду первый заместитель председателя агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов, отвечая на вопрос касательно расследования в отношении генерального директора ТОО «Консалтинговая группа “Болашак” Сагидоллы Баймурата.
Журналисты задали уточняющий вопрос: «Дело против экс-министра юстиции Марата Бекетаева и гендиректора “Болашак” — это разные дела или одно и то же?».
«Дела засекречены. Я сейчас не могу сказать, одно и то же или два разных. Дела есть, мы обязательно дадим этим делам правовую оценку», — заверил Саркулов.
Напомним, Бекетаев был задержан 21 октября 2023 года по делу о коррупции в рамках объявленной президентом Касым-Жомартом Токаевым кампании по возврату незаконно выведенных активов. Бекетаев считается приближенным экс-председателя комитета национальной безопасности Карима Масимова, который сейчас отбывает наказание, будучи признанным виновным по делу о январских событиях. Отметим, что советником Бекетаева до январских событий был экс-глава Национального бюро по противодействию коррупции Талгат Татубаев, которого вместе с бывшим сенатором Кайратом Кожамжаровым считают причастным к фабрикации ряда громких уголовных дел. Позже стало известно, что его задержали при попытке скрыться из страны.
23 октября агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции в понедельник официально подтвердило задержание Бекетаева. В тот же день стало известно, что экс-министр взят под стражу сроком на два месяца. 12 июля 2024 года «антикор» сообщил, что расследование в отношении Бекетаева завершено — ему вменяют причинение ущерба в размере более Т1 млрд.
3 сентября 2024 года сообщалось, что генеральный директор ТОО «Консалтинговая группа “Болашак” Сагидолла Баймурат, которое связывают с бывшим министром юстиции Маратом Бекетаевым и экс-акимом Алматы Бауыржаном Байбеком, попал под следствие.
Заморозка $22 млрд Нацфонда, пьянство, попытка дискредитации Токаева — чем известен Бекетаев, читайте в материале КазТАГ.