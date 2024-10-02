Дело «консильери клана Назарбаева» расследуют под грифом «секретно»

Напомним, Бекетаев был задержан 21 октября 2023 года по делу о коррупции в рамках объявленной президентом Касым-Жомартом Токаевым кампании по возврату незаконно выведенных активов. Бекетаев считается приближенным экс-председателя комитета национальной безопасности Карима Масимова, который сейчас отбывает наказание, будучи признанным виновным по делу о январских событиях. Отметим, что советником Бекетаева до январских событий был экс-глава Национального бюро по противодействию коррупции Талгат Татубаев, которого вместе с бывшим сенатором Кайратом Кожамжаровым считают причастным к фабрикации ряда громких уголовных дел. Позже стало известно, что его задержали при попытке скрыться из страны.