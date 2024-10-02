Усиление ветра и туманы ожидаются в ближайшие три дня в Казахстане

«Очередной северо-западный антициклон будет оказывать свое влияние на большую часть Казахстана, с ним ожидается прохладная погода и преимущественно без осадков. Лишь на юго-западе, юге и юго-востоке страны, с прохождением атмосферных фронтов, пройдут дожди, с грозами, 3 октября на юго-западе прогнозируется сильный дождь, в горных районах юго-востока сильные осадки (дождь, снег). По республике ожидаются усиление ветра, ночью и утром туман», — говорится в сообщении.