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Под Тосно перевернулся самодельный болотоход, один человек погиб

Накануне вечером в экстренные службы поступило сообщение о том, что из леса у деревни Кирково во Всеволожском районе не вернулись трое пожилых мужчин.

На поиски отправилась дежурная смена ПСО Тосно. Они обнаружили перевернутый самодельный болотоход. Заблудившиеся были рядом с ним, один из мужчин во время пеереворота погиб.

Пострадавших передали врачам «скорой помощи», погибшего — полицейским.