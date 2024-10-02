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Школьница «заминировала» торговый центр в Минске

Сотрудники отдела по профилактике киберпреступлений Центрального РУВД установили личность 15-летней школьницы, которая от имени знакомого организовала лжеминирование торгового центра.

Источник: ГУВД Мингорисполкома

По информации пресс-службы ГУВД Мингорисполкома, накануне у девушки произошел конфликт с молодым человеком, которого она знала только по переписке в интернете. Чтобы запугать школьницу, собеседник пригрозил заминировать от ее имени торговый центр.

Тогда минчанка задумала «опередить» знакомого и сделать то же самое, только с использованием данных своего обидчика.

«Она обратилась за помощью к исполнителю, проживающему за рубежом, который согласился за символическую сумму позвонить в одно из белорусских ведомств и сообщить о заложенной бомбе. Получив деньги, он предоставил заказчице подтверждающую аудиозапись», —говорится в сообщении.

В отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности, совершенное группой лиц.