Суд в Уфе рассмотрит дело о взятке при усыновлении ребенка

УФА, 2 окт — РИА Новости. Москвичка передала 2,5 миллиона рублей сотруднику органов опеки в Уфе за содействие в усыновлении конкретного ребенка, уголовное дело о даче взятки вскоре предстоит рассмотреть суду, сообщает СУСК РФ по Башкирии.
По данным следствия, в октябре 2023 года жительница Москвы, желая усыновить конкретного ребенка из Уфы, встала на учет как кандидат в усыновители, однако администрацией города уже было принято решение о передаче ребенка под опеку в другую семью. Женщина неоднократно склоняла сотрудницу управления опеки и попечительства администрации города помочь изменить решение и передать ребенка ей, взамен предлагая взятку в размере 2,5 миллионов рублей.
«Осознавая противоправный характер предложения, сотрудница опеки сообщила правоохранителям о склонении к получению взятки. При передаче денежных средств взяткодатель была задержана с поличным оперативниками ФСБ. В отношении москвички возбуждено уголовное дело по статье УК РФ (дача взятки особо крупном размере)», — сообщает СУСК РФ по региону.
Отмечается, что расследование дела завершено, дело будет направлено в Октябрьский районный суд Уфы.