Суд в Уфе рассмотрит дело о взятке при усыновлении ребенка

По данным следствия, в октябре 2023 года жительница Москвы, желая усыновить конкретного ребенка из Уфы, встала на учет как кандидат в усыновители, однако администрацией города уже было принято решение о передаче ребенка под опеку в другую семью. Женщина неоднократно склоняла сотрудницу управления опеки и попечительства администрации города помочь изменить решение и передать ребенка ей, взамен предлагая взятку в размере 2,5 миллионов рублей.