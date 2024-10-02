Канал сбыта огнестрельного оружия обнаружили в области Жетысу

Талдыкорган. 2 октября. КазТАГ — В области Жетысу задержаны трое местных жителей, которые подозреваются в организации канала сбыта огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности РК.
«20 сентября департаментом КНБ по области Жетысу при содействии прокуратуры области и органов полиции пресечен канал сбыта огнестрельного оружия, организованный местными жителями», — говорится в сообщении в среду.
У задержанных изъяли пять единиц огнестрельного оружия и 128 патронов. Также было установлено, что два оружия были похищены во время январских событий в 2022 году.
Сейчас ведется досудебное расследование по статье 287 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК РК. Проверяется возможная причастность задержанных к другим преступлениям.