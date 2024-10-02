193 тыс. казахстанцев были трудовыми мигрантами в других странах в 2023 году

По его словам, в строительстве недостаток кадров составляет — 15 526 человек, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 13 547, транспорте и складировании — 9 429, обрабатывающей промышленности — 7 491 человек. Причем, по прогнозам в сфере информации и связи дефицит кадров вырастет с 4 465 на сегодня до 6 255 к 2030 году, в строительстве — до 22 209, а в образовании и здравоохранении, до 30 и 14 тыс., соответственно.