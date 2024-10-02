193 тыс. казахстанцев были трудовыми мигрантами в других странах в 2023 году

Астана. 2 октября. КазТАГ — Валентина Владимирская. Трудовыми мигрантами в других странах были в 2023 году 193 тыс. казахстанцев, заявил депутат мажилиса Ислам Сункар.
«Молодые специалисты Казахстана с техническим и высшим образованием вместо занятости для развития отечественной экономики выбирают черновую работу в Южной Корее, Польше, Чехии… Всего, по данным Международной организации миграции за 2023 год, 193 тыс. казахстанцев являются трудовыми эмигрантами», — сказал Сункар, озвучивая депутатский запрос, на пленарном заседании мажилиса в среду.
По его словам, в строительстве недостаток кадров составляет — 15 526 человек, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 13 547, транспорте и складировании — 9 429, обрабатывающей промышленности — 7 491 человек. Причем, по прогнозам в сфере информации и связи дефицит кадров вырастет с 4 465 на сегодня до 6 255 к 2030 году, в строительстве — до 22 209, а в образовании и здравоохранении, до 30 и 14 тыс., соответственно.
Ежегодно выделяется образовательный госзаказ. Так, в 2019 году в вузы в строительство было выделено 2,9 тыс. грантов, в транспорт и складирование — 4 248. И еще готовятся кадры в системе среднего техобразования.
«Специалисты, поступившие в 2019 году, должны были закрыть образовавшиеся вакансии 2023 и 2024 годов. Однако мы не видим этого в полной мере. Возникает вопрос об эффективности расходования бюджетных средств на подготовку кадров», — добавил депутат.
Гражданам, обучившимся на основе образовательного госзаказа: ввести обязательную отработку по профилю в соответствующей отрасли, независимо от формы собственности, разработать механизм передачи организаций тех- и профобразования в доверительное управление крупным предприятиям, ввести независимую сертификацию по международным стандартам и в перечень программы с «Дипломом в село» включить специалистов лесного, водного и рыбного хозяйств, предложил Сункар.