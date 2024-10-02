Пакистанцев осудили за незаконное пересечение границы Казахстана

В соответствии с пунктом 3) части 3 статьи 62 УК, время содержания подсудимых до вступления приговора в законную силу засчитано в срок наказания, из расчета один день за два дня отбывания наказания в виде лишения свободы, в связи с чем осужденные освобождены от отбывания наказания. Дополнительное наказание в виде выдворения за пределы Республики Казахстан подлежит исполнению с момента вступления приговора в законную силу.