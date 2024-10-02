Пакистанцев осудили за незаконное пересечение границы Казахстана

Судом установлено, что 15 мая этого года группа граждан Пакистана прибыла в Бишкек с целью транзита в Европу для трудоустройства. Однако, столкнувшись с финансовыми трудностями в столице Кыргызстана, они решили изменить маршрут и отправиться через Казахстан и Россию.
— С этой целью они направились в Казахстан через города Кыргызстана: Чолпон-Ату, Каракол и Кенсу. Из Кенсу они продолжили путь пешком и спустя несколько дней добрались до казахстанской границы. 13 июня в районе Кегена Алматинской области их задержал пограничный наряд, который обнаружил отсутствие у них необходимых отметок о законном пересечении границы Казахстана, — пояснили в Алматинском областном суде.
Приговором суда подсудимые признаны виновными по части 1 статьи 392 УК и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев с выдворением за пределы Республики Казахстан сроком на 5 лет каждому.
В соответствии с пунктом 3) части 3 статьи 62 УК, время содержания подсудимых до вступления приговора в законную силу засчитано в срок наказания, из расчета один день за два дня отбывания наказания в виде лишения свободы, в связи с чем осужденные освобождены от отбывания наказания. Дополнительное наказание в виде выдворения за пределы Республики Казахстан подлежит исполнению с момента вступления приговора в законную силу.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее в мае мы сообщали о том, что 6 пакистанцев задержаны при попытке незаконно пересечь кыргызско-казахскую границу.