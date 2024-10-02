В Приангарье растет число заражений ВИЧ среди пенсионеров

Из вновь выявленных случаев заражения 45 — женщины. Самой старшей из них 81 год.
«В ходе эпидемиологического расследования установлено, что у женщины был незащищенный половой контакт. Все они жители крупных городов региона, — рассказывает врач-инфекционист Иркутского Центра СПИД Денис Ковалев. — Во всех 87 случаях причиной инфицирования были незащищенные половые контакты, в некоторых случаях разовые или систематические беспорядочные. Все это жители крупных населенных пунктов Иркутской области. К сожалению, есть случаи, когда диагноз ставился посмертно».
Как отмечают специалисты Центра, такое большое количество заболевших в старшей возрастной группе наблюдается в последние годы:
за аналогичный период 2022 года был выявлено 73 таких случаев, в 2023 году — 107.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
Всего с начала года впервые диагноз ВИЧ-инфекция в Иркутской области был выявлен у 1320 человек: 604 женщин и 716 мужчин.