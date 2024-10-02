В Приангарье растет число заражений ВИЧ среди пенсионеров

«В ходе эпидемиологического расследования установлено, что у женщины был незащищенный половой контакт. Все они жители крупных городов региона, — рассказывает врач-инфекционист Иркутского Центра СПИД Денис Ковалев. — Во всех 87 случаях причиной инфицирования были незащищенные половые контакты, в некоторых случаях разовые или систематические беспорядочные. Все это жители крупных населенных пунктов Иркутской области. К сожалению, есть случаи, когда диагноз ставился посмертно».