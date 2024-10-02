Осужденные во Вьетнаме казахстанцы смогут отбывать наказание на родине — закон

АСТАНА, 2 окт — Sputnik. Казахстан и Вьетнам договорились о передаче осужденных лиц.
Соответствующий проект закона приняли депутаты нижней палаты парламента, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
«Договор направлен на урегулирование отношений между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам по вопросам передачи осужденных к лишению свободы лиц для отбытия наказания в государстве своей гражданской принадлежности», — сказала депутат Снежанна Имашева.
По ее словам, принятие закона будет способствовать соблюдению прав и интересов казахстанцев на территории Вьетнама, в выборе места отбывания наказания за совершенное правонарушение. Договор был подписан в городе Ханой 21 августа 2023 года.
Схожие соглашения Казахстан заключил с 23 странами: Азербайджан, Украина, Туркменистан, КНР, Испания, Турция, Италия, Венгрия, Румыния, Индия, Иран, Сербия, Саудовская Аравия, Литва, Иордания, Монголия, Бразилия, ОАЭ, Республика Корея, Болгария, Северная Македония, Узбекистан, Кипр.