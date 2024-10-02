В Новосибирске задержан таксист, подозреваемый в похищении девушки во Владивостоке

В аэропорту Новосибирска сегодня, 2 октября, задержали мужчину. Его обвиняют в том, что он ранее во Владивостоке удерживал девушку в машине такси, сообщает ИА PrimaMedia.
По информации Следственного комитета России, при попытке скрыться за пределами Российской Федерации в аэропорту Новосибирска задержан гражданин республики Узбекистан 34-летний Шухрат Уримов, подозреваемый в лишении свободы девушки в такси.
В ближайшее время он будет доставлен во Владивосток для проведения следственных действий.
Ранее сообщалось, что по факту незаконного лишения свободы девушки следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело (п. «в» ч. 2 ст. 127 УК РФ).
Пострадавшая рассказала, что ей нужно было добраться из Владивостока в город Артем.
Девушка заказала такси. Во время поездки из Владивостока в город Артем водитель стал приставать к ней и делать ей непристойные предложения. Девушка сняла домогательства таксиста-мигранта на видео. На кадрах испуганная девушка просит того разблокировать двери, пока он убеждает ее согласиться на интим.