В Новосибирске задержан таксист, подозреваемый в похищении девушки во Владивостоке

Девушка заказала такси. Во время поездки из Владивостока в город Артем водитель стал приставать к ней и делать ей непристойные предложения. Девушка сняла домогательства таксиста-мигранта на видео. На кадрах испуганная девушка просит того разблокировать двери, пока он убеждает ее согласиться на интим.