Во Владивостоке пожарные потушили загоревшийся фасад школы

Во Владивостокской школе № 83 на улице Анны Щетининой пожарные ликвидировали возгорание — вспыхнула часть фасада здания. Огонь повредил нижнюю часть фасада школы на площади около одного квадратного метра. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на МЧС Приморского края.