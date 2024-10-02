Во Владивостоке пожарные потушили загоревшийся фасад школы

Во Владивостокской школе № 83 на улице Анны Щетининой пожарные ликвидировали возгорание — вспыхнула часть фасада здания. Огонь повредил нижнюю часть фасада школы на площади около одного квадратного метра. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на МЧС Приморского края.
Сообщение о пожаре поступило сегодня, 2 октября. Администрация учебного заведения провела быструю эвакуацию учащихся и сотрудников. На место происшествия был вызван пожарный расчет, который и ликвидировал горение.
В результате пожара никто не пострадал. Дознаватели МЧС России выясняют причину возникновения пожара.
Ранее «КП» писала, что в Приморье в судомастерской произошел пожар.